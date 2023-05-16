Почему жителям Хмельницкой области Украины нужно бежать из региона, объяснили эксперты

По его мнению, в Хмельницком имел место взрыв комбинированных складов, на которых хранилось и оружие, и топливо. То же самое произошло в Павлограде, где хранились твердотопливные двигатели старых советских ракет, таких как «Молодец». Украинская сторона, скорее всего, не выполнила своих обязательств по их утилизации, после того как они были сняты с вооружения в РФ и отправлены для утилизации на завод-изготовитель. При этом деньги на утилизацию старых советских ракет Украина брала также у американцев, но, видимо, в пути они пропали, и часть двигателей осталась на хранении, отметил эксперт.