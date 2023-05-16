Почему жителям Хмельницкой области Украины нужно бежать из региона, объяснили эксперты

Военные эксперты и физики-ядерщики, выступившие в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», считают, что в Хмельницком были взорваны комбинированные склады, на котором могли храниться не утилизированные ранее твердотопливные двигатели советских ракет. Если рядом с ними находились снаряды с обедненным ураном, то в процессе горения топлива они могли выделять радиоактивный и крайне токсичный оксид урана, считают они.
Поставки снарядов с сердечниками из обедненного урана привели к массированному заражению территории Украины еще до применения этих снарядов в артиллерийских системах. Напомним, в результате нарушений условий хранения снарядов с обедненным ураном, поставленных из Британии, в районе города Хмельницкий произошел взрыв мощностью 2-3 килотонны, а затем пожар, который ВСУ тушили автоматами. Специалисты отметили рост радиационной активности в районе и опасность заражения территории токсичными солями тяжелых металлов.
Военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев считает гипотезу о том, что в Хмельницком были взорваны именно снаряды с обедненным ураном, не приоритетной. По его словам, эти снаряды не могут привести к ядерному взрыву, потому что представляют собой, по сути, урановые стержни. И если в них попадет даже мощный фугасный снаряд, они далеко не всегда загорятся. Для того, чтобы наконечник из обедненного урана наверняка испарился в пыль, необходимо взорвать боеприпас типа атомной бомбы, который дает очень высокую температуру, отметил эксперт.
«Поэтому гипотезу о том, что в Хмельницком взорвался склад с урановыми снарядами я бы не поставил на первое место», — заявил Дмитрий Корнев.
По его мнению, в Хмельницком имел место взрыв комбинированных складов, на которых хранилось и оружие, и топливо. То же самое произошло в Павлограде, где хранились твердотопливные двигатели старых советских ракет, таких как «Молодец». Украинская сторона, скорее всего, не выполнила своих обязательств по их утилизации, после того как они были сняты с вооружения в РФ и отправлены для утилизации на завод-изготовитель. При этом деньги на утилизацию старых советских ракет Украина брала также у американцев, но, видимо, в пути они пропали, и часть двигателей осталась на хранении, отметил эксперт.
«Мы говорим о сотнях единиц этих двигателей, оно могло занимать огромные площади. И в случае удачного попадания того или иного фугасного боеприпаса, это все могло очень сильно взорваться, и, судя по последствиям, именно это там и произошло», — пояснил Дмитрий Корнев.
Повышение радиационного фона эксперт связывает с тем, что в момент взрыва произошел выброс большого количества индустриальной почвы, зараженной токсичными элементами твердотопливных двигателей и солями тяжелых металлов. По его мнению, если зараженную токсинами пыль поднять в воздух, она покажет тот уровень радиационного фона, который сейчас наблюдают в месте взрыва в Хмельницком.
Урановые стержни могли повысить радиационный фон только в том случае, если они длительное время находились в очаге горения ракетного топлива. В таком случае, по словам эксперта, урановые стержни могли расплавиться, и радиоактивные продукты горения урана могли попасть в атмосферу.
«Немало совпадений должно быть, чтобы это все действительно вот так сработало. Я думаю, правильно и верно говорить: да, там могли быть урановые стержни; да, они могли добавить радиации в облако взрыва; однако служить основой для такого масштабного экологического бедствия урановые стержни не могли», — заявил Дмитрий Корнев.
Слова военного эксперта подтверждает политолог, публицист, эксперт в области ядерных технологий Алексей Анпилогов. По его словам, наконечники с обедненным ураном обладают свойством пирофорности - активно сгорать в воздухе при высоких температурах, начиная с 1200-1500 градусов Цельсия.
Сгорая, снаряд образовывает пылевидную окись урана, которая очень летучая и легко поднимает в верхние слои атмосферы. Опасность этой пыли, по словам эксперта, заключается в том, что, попадая в органы дыхания, она начинает разрушать организм изнутри.
«Оксид урана легко встраивается в обмен веществ с самыми неприятными последствиями, вызывая системное поражение всех внутренних органов, включая даже репродуктивную систему. Это фактически уже установленные факты: в Великобритании часть ветеранов войны «Буря в пустыне», где активно применялись как раз боеприпасы с обедненным ураном, подали в суд на Министерство обороны Великобритании и выиграли его», — рассказал Алексей Ампилогов.
Украинские СМИ и спикеры, которые успокаивают жителей Хмельницкого, что им ни что не угрожает, по словам эксперта нагло врут своим гражданам. По логике украинских властей, природный уран и обедненный уран, в частности, можно признать целебным и прописывать его при ревматизме, туберкулезе и других заболеваниях, отметил Алексей Ампилогов.
В реальности урановая пыль и окислы тяжелых металлов – сильнейшие канцерогены, именно поэтому в Хмельницкую область направлены сейчас десятки специалистов-онкологов из Европы оценивать ситуацию. Кроме того, власти Украины пустили в обход зараженной территории пассажирские поезда.
Эксперт понимает, что украинцы находятся в заложниках у киевского режима, и бежать им из Хмельницкой области никто не позволит, поэтому рекомендует хотя бы тщательно вытирать пыль, которая попадает в жилые помещения, постоянно принимать душ, носить респираторы, провести герметизацию своего жилья и как можно реже находиться на открытой местности, особенно в ветреную погоду.
Напомним, ранее жители западных регионов Украины начали паниковать после резкого скачка уровня радиации, зафиксированного на территории Тернополя и Хмельницкого.