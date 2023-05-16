Виктория Дайнеко рассказала о единственном замечании в ее адрес от наставницы в «Фабрике звезд» Аллы Пугачевой

Отвечая на вопрос о самом запомнившемся уроке, который когда-то сделала ей Примадонна, Дайнеко рассказала о своем выступлении в Кремле с песней «Лейла». Наставница сделала ей замечание за то, что на такой большой сцене Дайнеко стояла на одном месте и «переминалась с ноги на ногу». Сейчас же певица активно ведет себя во время исполнения песен на различных площадках, радуя зрителя яркими выступлениями.