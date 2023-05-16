Виктория Дайнеко рассказала о единственном замечании в ее адрес от наставницы в «Фабрике звезд» Аллы Пугачевой

Уехавшая из России певица Алла Пугачева в далеком 2004 году была руководителем Виктории Дайнеко в телепрограмме «Фабрика звезд 5». О главном уроке, который преподала ей Примадонна, певица рассказала в интервью Лауре Джугелия.
В ходе разговора Дайнеко вспоминает, как пришла на кастинг и в первый раз встретилась с Пугачевой. По ее словам, наставница сразу обратила внимание на певицу, поскольку на фоне других участниц она выделялась своим громким голосом.
Отвечая на вопрос о самом запомнившемся уроке, который когда-то сделала ей Примадонна, Дайнеко рассказала о своем выступлении в Кремле с песней «Лейла». Наставница сделала ей замечание за то, что на такой большой сцене Дайнеко стояла на одном месте и «переминалась с ноги на ногу». Сейчас же певица активно ведет себя во время исполнения песен на различных площадках, радуя зрителя яркими выступлениями.
Ранее о своем участии в «Фабрике звезд» рассказала певица Юлия Савичева. По ее словам, для юных участниц жизнь в закрытом пространстве под пристальным вниманием камер было главным испытанием шоу.