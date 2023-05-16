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ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года

Происшествия
ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях с 2022 года

Сотрудники ФСБ Российской Федерации с 2022 года пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп в Свердловской и Тюменской областях. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева.

По ее словам, члены ДРГ планировали совершить серию террористических актов и диверсий на территориях Свердловской и Тюменской областей. Сотрудникам ФСБ удалось задержать 20 человек. Возбуждено 13 уголовных дел.

Ранее ФСБ задержала 25-летнюю украинскую шпионку. Она передавала информацию о группировке Вооруженных сил Российской Федерации «Восток».
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