Правительство РФ завершает разработку законопроекта, определяющего условия въезда и выезда иностранцев из России

Кабмин готовит план мероприятий по реализации миграционной политики на 2023-2025 годы, регулирующей правила въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
По итогам стратегической сессии по вопросам миграционной политики стало известно, что кабмин завершает подготовку законопроекта, определяющего условия пребывания иностранцев в России. Также будут определены условия въезда и выезда из РФ мигрантов.
Правительство РФ планирует цифровизировать все административные процессы, связанные с миграцией, а также упростить оформление вида на жительство и разрешения на трудовую деятельность. Отмечается, что это позволит привлечь в Россию высококвалифицированных специалистов из других стран.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился проработать меры по снижению оттока населения РФ за рубеж. Глава государства внес соответствующие изменения в Концепцию миграционной политики России на 2019-2025 годы.