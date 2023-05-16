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Правительство РФ завершает разработку законопроекта, определяющего условия въезда и выезда иностранцев из России

Общество
Правительство РФ завершает разработку законопроекта, определяющего условия въезда и выезда иностранцев из России

Кабмин готовит план мероприятий по реализации миграционной политики на 2023-2025 годы, регулирующей правила въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории России, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

По итогам стратегической сессии по вопросам миграционной политики стало известно, что кабмин завершает подготовку законопроекта, определяющего условия пребывания иностранцев в России. Также будут определены условия въезда и выезда из РФ мигрантов.

Правительство РФ планирует цифровизировать все административные процессы, связанные с миграцией, а также упростить оформление вида на жительство и разрешения на трудовую деятельность. Отмечается, что это позволит привлечь в Россию высококвалифицированных специалистов из других стран.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился проработать меры по снижению оттока населения РФ за рубеж. Глава государства внес соответствующие изменения в Концепцию миграционной политики России на 2019-2025 годы.
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