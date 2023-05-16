Осужденный за дискредитацию ВС РФ колумбиец рассылал фейки о российской армии из торгового центра в Москве

У Хиральдо Сарая были изъяты предметы и документы, а также компьютерная и мобильная техника для выявления всех обстоятельств преступления. В результате следственных мероприятий было установлено, что преступная группа осуществляла свою деятельность в интересах компании Digital Humanity, связанной с государственным Агентством США по международному развитию.