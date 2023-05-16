Осужденный за дискредитацию ВС РФ колумбиец рассылал фейки о российской армии из торгового центра в Москве

Стали известны подробности уголовного дела о распространении колумбийцем Хиральдо Сараем Альберто Энрике ложной информации о деятельности ВС РФ при проведении специальной военной операции. Об этом говорится в пресс-релизе.
Следствие установило, что в период с 5 марта по 9 апреля 2022 года осужденный за денежное вознаграждение обеспечивал подготовку и размещение технических средств связи в одном из торговых центрах Москвы. С помощью данных средств связи производилась массовая рассылка дискредитирующих российскую армию сообщений. Его действиями из-за границы руководила организованная группа лиц.
У Хиральдо Сарая были изъяты предметы и документы, а также компьютерная и мобильная техника для выявления всех обстоятельств преступления. В результате следственных мероприятий было установлено, что преступная группа осуществляла свою деятельность в интересах компании Digital Humanity, связанной с государственным Агентством США по международному развитию.
Также была вскрыта цепочка финансирования злоумышленников с использованием криптовалюты. На полученные денежные средства и цифровые активы был наложен арест. Другие участники преступной группировки объявлены в розыск, следствие в их отношении продолжается.
Ранее сообщалось, что Хиральдо Сараю назначено наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.