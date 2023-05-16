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Политолог Солонников объяснил низкую популярность премьер-министра Риши Сунака среди британцев

Политика
Политолог Солонников объяснил низкую популярность премьер-министра Риши Сунака среди британцев

Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov.

Корреспондент ФАН обратился к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову, чтобы выяснить, чем именно так разочаровал британцев их новый премьер-министр.

«Я бы не сказал, что Риши Сунак успел как-то существенно навредить стране за те полгода, что находится у власти, — заметил политолог. — Негатив, который британцы испытывают к нему, направлен, скорее, на Консервативную партию, председателем которой является этот политик. Скорее, Сунаку даже удалось немного исправить отношение народа к властям, авторитет которых был подорван при премьерствах Бориса Джонсона и Лиз Трасс».

По словам эксперта, у британцев не было завышенных ожиданий от правления Консервативной партии под руководством Риши Сунака.

Политолог Солонников объяснил низкую популярность премьер-министра Риши Сунака среди британцев
«Однако он мог переломить негативный тренд, если бы предпринял действия, которые позволили бы радикально улучшить уровень жизни людей, — отметил собеседник ФАН. — Этого не произошло, несмотря на то, что общая ситуация все-таки стала исправляться: Великобритания так и не скатилась в экономический кризис, наступление которого было почти неизбежным».

Однако, продолжил Солонников, «большой радости домохозяйствам это не добавило».

«Жить стало лучше, жить стало веселее — это не про современную Великобританию, — подчеркнул политолог. — Так что и всплеска популярности у нового консервативного премьер-министра не произошло — он пожинает плоды, семена которых разбросали его предшественники».

Ранее ФАН писал, что британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку на фоне обвинений в запугивании подчиненных.
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