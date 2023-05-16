Политолог Солонников объяснил низкую популярность премьер-министра Риши Сунака среди британцев

Почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Об этом свидетельствуют результаты опроса британской исследовательской компании YouGov.
Корреспондент ФАН обратился к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову, чтобы выяснить, чем именно так разочаровал британцев их новый премьер-министр.
«Я бы не сказал, что Риши Сунак успел как-то существенно навредить стране за те полгода, что находится у власти, — заметил политолог. — Негатив, который британцы испытывают к нему, направлен, скорее, на Консервативную партию, председателем которой является этот политик. Скорее, Сунаку даже удалось немного исправить отношение народа к властям, авторитет которых был подорван при премьерствах Бориса Джонсона и Лиз Трасс».
По словам эксперта, у британцев не было завышенных ожиданий от правления Консервативной партии под руководством Риши Сунака.
«Однако он мог переломить негативный тренд, если бы предпринял действия, которые позволили бы радикально улучшить уровень жизни людей, — отметил собеседник ФАН. — Этого не произошло, несмотря на то, что общая ситуация все-таки стала исправляться: Великобритания так и не скатилась в экономический кризис, наступление которого было почти неизбежным».
Однако, продолжил Солонников, «большой радости домохозяйствам это не добавило».
«Жить стало лучше, жить стало веселее — это не про современную Великобританию, — подчеркнул политолог. — Так что и всплеска популярности у нового консервативного премьер-министра не произошло — он пожинает плоды, семена которых разбросали его предшественники».
Ранее ФАН писал, что британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку на фоне обвинений в запугивании подчиненных.