Вице-спикер Госдумы Чернышов обнаружил предсказание основателя ЛДПР Жириновского об объединении русского мира

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел очередное предсказание первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
Депутат рассказал, что в ходе работы с архивами он нашел несколько записок с ранее необнародованными мыслями Жириновского. Среди них был лист, на котором первый лидер ЛДПР написал о четырех великих событиях.
Жириновский упомянул Великую французскую революцию, объединение германских земель в единое государство и Октябрьский переворот, везде проставив исторические даты. Но на листке было записано еще одно великое событие – на этот раз из будущего.
Так, по мнению Жириновского, в 2025 году должно произойти «объединение Русского мира в границах СССР». Кроме того, покойный политик допускал, что до 2040 года может состояться объединение «в границах славянского мира».
Чернышов отметил, что это не единственная интересная записка из числа найденных в архивах. Вице-спикер Госдумы сказал, что в будущем обнародует и другие.