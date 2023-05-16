Власти Буркина-Фасо выразили солидарность с правительством Мали в борьбе с терроризмом

Уагадугу, 16 мая. Правительство Буркина-Фасо поддержало власти Мали в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило информационное издание Malijet.
Согласно содержанию официального обращения, опубликованного буркинийскими дипломатами, народ соседней африканской республики успешно противостоит действиям радикалов. Также в сообщении отмечается эффективность крупномасштабной военной кампании, которую провели бойцы Вооруженных сил Мали (FAMa) в населенном пункте Мура в марте 2022 года.
Кроме того, высшее руководство Уагадугу поставило под сомнение содержание «Отчета о событиях в Муре с 27 по 31 марта 2022 года», подготовленного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Этим документом солдатам FAMa инкриминируют убийство мирного населения в ходе контртеррористической операции. Однако малийские власти заявили о беспочвенности обвинений.
Два соседствующих западноафриканских государства давно сотрудничают в области безопасности. Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига встретился с представителями Буркина-Фасо, чтобы обсудить возможность создания общей федерации и обмена разведывательными данными.