Власти Буркина-Фасо выразили солидарность с правительством Мали в борьбе с терроризмом

Кроме того, высшее руководство Уагадугу поставило под сомнение содержание «Отчета о событиях в Муре с 27 по 31 марта 2022 года», подготовленного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Этим документом солдатам FAMa инкриминируют убийство мирного населения в ходе контртеррористической операции. Однако малийские власти заявили о беспочвенности обвинений.