Пресс-секретарь Захара Прилепина сообщила о текущем состоянии пострадавшего в результате покушения писателя

Ранее переживший покушение Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью ФАН. Литератор рассказал, что злоумышленники «искали» его в Луганске, а те, кто готовил террористический акт в Нижегородской области, знали, что автор вернулся из зоны СВО.