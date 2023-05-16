Пресс-секретарь Захара Прилепина сообщила о текущем состоянии пострадавшего в результате покушения писателя

Состояние писателя Захара Прилепина, пострадавшего в результате покушения, стабильное. В настоящий момент продолжаются консультации с врачами о дальнейшей тактике лечения литератора, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Напомним, что сейчас Захар Прилепин проходит курс лечебных мероприятий, предусмотренный при таких травмах, которые получил писатель. Медики предписали публицисту оставаться в палате интенсивной терапии до момента принятия решения о дальнейшей стратегии реабилитации.
Ранее переживший покушение Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью ФАН. Литератор рассказал, что злоумышленники «искали» его в Луганске, а те, кто готовил террористический акт в Нижегородской области, знали, что автор вернулся из зоны СВО.