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Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды абортов и потребления наркотиков

Общество
Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды абортов и потребления наркотиков

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных средств.

Проект закона был внесен в Госдуму в марте. Под пропагандой предлагается считать публичное распространение информации о допустимости и привлекательности употребления наркотиков, а также информации о способах их разработки, изготовления, производства, потребления и приобретения.

Комитет Госдумы порекомендовал депутатам принять данный законопроект в первом чтении. Уточняется, что, в случае его принятия, нововведение не коснется произведений науки, культуры и искусства, содержащих эту информацию. Предполагается, что инициативы вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от налогов выплаты для студентов в трудной жизненной ситуации.
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