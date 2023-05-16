Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете пропаганды абортов и потребления наркотиков

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введение запрета пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных средств.
Проект закона был внесен в Госдуму в марте. Под пропагандой предлагается считать публичное распространение информации о допустимости и привлекательности употребления наркотиков, а также информации о способах их разработки, изготовления, производства, потребления и приобретения.
Комитет Госдумы порекомендовал депутатам принять данный законопроект в первом чтении. Уточняется, что, в случае его принятия, нововведение не коснется произведений науки, культуры и искусства, содержащих эту информацию. Предполагается, что инициативы вступят в силу с 1 января 2024 года.
Ранее Госдума приняла закон, освобождающий от налогов выплаты для студентов в трудной жизненной ситуации.