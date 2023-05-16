В Лос-Анджелесе уже третью неделю бастуют сценаристы

Сотни человек с плакатами, на которых написано «позор», собрались у стен крупнейших голливудских концернов по производству фильмов и телесериалов. Сценаристы жалуются на низкую оплату труда. Известно, что забастовка длится уже третью неделю, но люди все равно намерены добиться своего.
В качестве места для своей протестной акции Гильдия сценаристов Америки выбрала главные ворота штаб-квартир Warner Brother Studios и Universal Studios Hollywood. Сценарист легендарного «Звездного пути» Ханна Луиза Ширер рассказала, что официальной зарплаты ей едва хватает, чтобы прокормить семью.
«Сценаристы — основа этой индустрии и их нужно уважать, потому что без наших слов нечего было бы снимать. Они жадные. Мы не просим так много. Мы просто просим обеспечить нам прожиточный минимум и уважать нашу работу», — высказалась Ханна Луиза.
Согласно статистике, около 50% сценаристов телесериалов получают зарплату, близкую к минимальной, но в 2014 году это показатель составлял 30%. Альянс продюсеров кино и телевидения, представляющий интересы крупнейших студий, заявил, что уже внес на рассмотрение руководству комплексное пакетное предложение, но никакого решения так и не было принято.
Ожидается, что из-за забастовки сценаристов сильнее всего пострадают вечерние шоу, а также готовящиеся к выпуску фильмы и телепередачи. Предыдущая подобная акция прошла в 2007 году — она длилась 100 дней и обошлась индустрии кино в два миллиарда долларов.