В Лос-Анджелесе уже третью неделю бастуют сценаристы

Согласно статистике, около 50% сценаристов телесериалов получают зарплату, близкую к минимальной, но в 2014 году это показатель составлял 30%. Альянс продюсеров кино и телевидения, представляющий интересы крупнейших студий, заявил, что уже внес на рассмотрение руководству комплексное пакетное предложение, но никакого решения так и не было принято.