Мария Захарова назвала киевский режим террористическим после слов Буданова об «охоте» за медийными лицами в РФ

Одобряющие и спонсирующие киевский режим люди являются пособниками террористов. Такое мнение после слов главы ГУР Украины Кирилла Буданова об «охоте» за медийными лицами РФ высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание общественности на слова Буданова, который публично признал факт причастности Киева к террористическим актам в отношении медийных лиц из РФ. Одобряющие и спонсирующие киевский режим люди являются пособниками террористов, отметила Захарова в своем Telegram-канале.
«В ООН опять не заметят?», — задала вопрос представитель МИД.
Ранее блогер Сергей Иванов задал Буданову вопрос о том, смогут ли украинские разведчики добраться до журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина. В ответ на это глава ГУР заявил, что его ведомство «достало уже многих».