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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда» с 510 тыс. подписчиков

Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда» с 510 тыс. подписчиков

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда». Соответствующая информация следует из Telegram-канала издания.

Об этом стало известно во вторник, 16 мая. В материале подчеркивается, что канал радиостанции не нарушал правил платформы. На аккаунт «Комсомольской правды» было подписано более 500 тысяч пользователей Сети. В настоящий момент радиостанция создала новых канал на видеохостинге, указали представители соответствующего СМИ.

Прежде ученые из Австрии выяснили, что систематический просмотр видеороликов на YouTube связан с высоким уровнем одиночества и тревоги. Подробности передает «ФедералПресс».
YouTube аккаунт на youtube комсомольская правда
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