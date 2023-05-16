Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда» с 510 тыс. подписчиков

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда». Соответствующая информация следует из Telegram-канала издания.
Об этом стало известно во вторник, 16 мая. В материале подчеркивается, что канал радиостанции не нарушал правил платформы. На аккаунт «Комсомольской правды» было подписано более 500 тысяч пользователей Сети. В настоящий момент радиостанция создала новых канал на видеохостинге, указали представители соответствующего СМИ.
Прежде ученые из Австрии выяснили, что систематический просмотр видеороликов на YouTube связан с высоким уровнем одиночества и тревоги. Подробности передает «ФедералПресс».