Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт радио «Комсомольская правда» с 510 тыс. подписчиков

Об этом стало известно во вторник, 16 мая. В материале подчеркивается, что канал радиостанции не нарушал правил платформы. На аккаунт «Комсомольской правды» было подписано более 500 тысяч пользователей Сети. В настоящий момент радиостанция создала новых канал на видеохостинге, указали представители соответствующего СМИ.