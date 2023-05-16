Омская региональная премия «Народный герой» собрала рекордное количество участников

В этом году омичи подали рекордное количество заявок на участие в региональной премии «Народный герой» — 420. 381 заявка была одобрена. В премии приняли участие врачи, учителя, волонтеры, ученые и спортсмены.
Проект реализуется с 2015 года и является гордостью команды и жителей Омской области, отметил руководитель оргкомитета премии «Народный герой» Максим Концедалов.
Правительство Омской области оказывает большую поддержку мероприятию, сообщает сетевое издание Om1.ru. В этом году в экспертный совет пятой юбилейной премии вошли представители министерств и административных органов области, а также руководители региональных и муниципальных СМИ.
Победители будут определены Экспертным советом в 11 номинациях: «Патриотизм», «Благотворительность», «Инновация» «Инициатива», «Интеллект», «Продвижение», «Профессионализм», «Самоотверженность», «Спорт», «Талант» и «Юность».
Имена победителей пятой премии «Народный герой» объявят 26 августа на торжественной церемонии награждения в Концертном зале Омской филармонии.