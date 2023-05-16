Известный певец Дмитрий Маликов рассказал о тщательной подготовке юбилейной шоу-программы

Популярный российский певец Дмитрий Маликов рассказал, как он тщательно готовится к юбилейной шоу-программе в честь 35-летия своей музыкальной деятельности, сообщает портал «Звук Медиа».
Именно в далеком 1988 году будущий поп-кумир на сцене театра в московском парке имени Горького исполнил две песни — «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». 35 лет спустя, в тот же день, 24 июня, артист представит на сцене Зеленого театра ВДНХ масштабное праздничное шоу.
Певец подчеркнул, что, помимо этого концерта, далее он сделает еще ряд мероприятий, приуроченных к дате, совместно с саксофонистом Игорем Бутманом. Такие джем-сейшены эстрадника и джазмена состоятся в Петербурге, Сочи и Красноярске.
Усердная работа над юбилейным концертом не помешала Маликову посетить похороны именитого модельера Валентина Юдашкина и проводить его в последний путь, пишет «Царьград».