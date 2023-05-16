Известный певец Дмитрий Маликов рассказал о тщательной подготовке юбилейной шоу-программы

Именно в далеком 1988 году будущий поп-кумир на сцене театра в московском парке имени Горького исполнил две песни — «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». 35 лет спустя, в тот же день, 24 июня, артист представит на сцене Зеленого театра ВДНХ масштабное праздничное шоу.