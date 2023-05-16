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Ремонт бомбоубежища в Новосибирске обойдется в 627 тысяч рублей

Общество
Ремонт бомбоубежища в Новосибирске обойдется в 627 тысяч рублей

В Новосибирске будет произведен ремонт бомбоубежища в центральном районе областной столицы. На работы будет выделено 626,5 тысяч рублей из бюджета города. информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком работ является Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, сообщает сетевое издание «АиФ Новосибирск». Общая площадь защитного сооружения составляет 104,7 квадратных метров. Оно расположено в подвале жилого многоквартирного дома.

Перед подрядчиком поставлены задачи по проведению общестроительных работ, монтажу системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и проверке работоспособности коммуникаций. Понадобится установка новых дверей, замена унитазов, внутренних и наружных инженерных сетей, системы энергоснабжения и вентиляции.

Все ремонтные работы должны быть осуществление в течение 45 дней, заявки на конкурс принимаются до 25 мая.
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