Ремонт бомбоубежища в Новосибирске обойдется в 627 тысяч рублей

В Новосибирске будет произведен ремонт бомбоубежища в центральном районе областной столицы. На работы будет выделено 626,5 тысяч рублей из бюджета города. информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок.
Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком работ является Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, сообщает сетевое издание «АиФ Новосибирск». Общая площадь защитного сооружения составляет 104,7 квадратных метров. Оно расположено в подвале жилого многоквартирного дома.
Перед подрядчиком поставлены задачи по проведению общестроительных работ, монтажу системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и проверке работоспособности коммуникаций. Понадобится установка новых дверей, замена унитазов, внутренних и наружных инженерных сетей, системы энергоснабжения и вентиляции.
Все ремонтные работы должны быть осуществление в течение 45 дней, заявки на конкурс принимаются до 25 мая.