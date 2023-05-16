Администрация Петербурга продлила запрет на использование беспилотников до конца июля

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение установить запрет на использование беспилотников в городе с 16 мая по 31 июля текущего года. Данные ограничения установлены в целях сохранения правопорядка и общественной безопасности жителей Петербурга. Уточняется, что на беспилотники государственных организаций, выполняющих госзаказы и запущенные в интересах СМИ и киноиндустрии запрет не распространяется.