Администрация Петербурга продлила запрет на использование беспилотников до конца июля

Власти северной столицы приняли решение продлить до июля запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-центр администрации города.
Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение установить запрет на использование беспилотников в городе с 16 мая по 31 июля текущего года. Данные ограничения установлены в целях сохранения правопорядка и общественной безопасности жителей Петербурга. Уточняется, что на беспилотники государственных организаций, выполняющих госзаказы и запущенные в интересах СМИ и киноиндустрии запрет не распространяется.
Ранее губернатор Ленобласти Алесандр Дрозденко также ввел запрет на использование и запуск дронов. Время окончания ограничительных мер не указывается.