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Администрация Петербурга продлила запрет на использование беспилотников до конца июля

Общество
Администрация Петербурга продлила запрет на использование беспилотников до конца июля

Власти северной столицы приняли решение продлить до июля запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-центр администрации города.

Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение установить запрет на использование беспилотников в городе с 16 мая по 31 июля текущего года. Данные ограничения установлены в целях сохранения правопорядка и общественной безопасности жителей Петербурга. Уточняется, что на беспилотники государственных организаций, выполняющих госзаказы и запущенные в интересах СМИ и киноиндустрии запрет не распространяется.

Ранее губернатор Ленобласти Алесандр Дрозденко также ввел запрет на использование и запуск дронов. Время окончания ограничительных мер не указывается.
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