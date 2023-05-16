Уникальная выставка «Преображение» откроется в подмосковном музее «Новый Иерусалим» 23 мая

Как отметила создатель студии «Мастерская ЕС» и организатор выставки Екатерина Савельева, дети должны знать родную культуру и историю, понимать российских художников, и копирование работы является идеальным решением для ребенка, который скопировал картину, прочитал о ней и запомнит это на всю жизнь.