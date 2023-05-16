Уникальная выставка «Преображение» откроется в подмосковном музее «Новый Иерусалим» 23 мая

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», крупнейшем музее Подмосковья, расположенном в Истре, 23 мая откроется уникальная выставка «Преображение».
На выставке будут представлены работы юных российских художников, учеников студии «Мастерская ЕС», широко известной во всем мире, сообщают «Ветеранские вести».
Детские работы будут размещены в зале музея, посвященном светскому искусству, рядом с полотнами великих мастеров, которые и стали основой для создания работ учеников студии. Дети могли преобразить картину, изменить цвет, формы и персонажей.
Как отметила создатель студии «Мастерская ЕС» и организатор выставки Екатерина Савельева, дети должны знать родную культуру и историю, понимать российских художников, и копирование работы является идеальным решением для ребенка, который скопировал картину, прочитал о ней и запомнит это на всю жизнь.
Председатель Комиссии по патриотическому воспитанию Общественного совета при Минобороны России, заместитель Председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Московской области, основатель «Ветеранских вестей» Вячеслав Калинин поблагодарил Екатерину Савельеву и команду «Мастерской ЕС» за идею и реализацию своевременного и важного творческого проекта.