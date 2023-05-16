Певица Виктория Дайнеко не осуждает Аллу Пугачеву за решение уехать из России

Победительница «Фабрики звезд 5» Виктория Дайнеко не осуждает свою бывшую наставницу в телепроекте Аллу Пугачеву за то, что она покинула Россию. Однако в беседе с Лаурой Джугелия она подчеркнула, что ей это было «неприятно».