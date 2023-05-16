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Певица Виктория Дайнеко не осуждает Аллу Пугачеву за решение уехать из России

Общество
Певица Виктория Дайнеко не осуждает Аллу Пугачеву за решение уехать из России

Победительница «Фабрики звезд 5» Виктория Дайнеко не осуждает свою бывшую наставницу в телепроекте Аллу Пугачеву за то, что она покинула Россию. Однако в беседе с Лаурой Джугелия она подчеркнула, что ей это было «неприятно».

«Я стараюсь не осуждать людей и принимать тот факт, что у каждого может быть свое решение, которого я могу и не разделять… Мне это было неприятно, как человеку, который живет в своей стране и любит свою страну», — отметила певица.

Дайнеко добавила, что после начала специальной военной операции на Украине она перестала поддерживать связь со многими людьми за их «неприятные» слова по поводу СВО, и ее круг общения значительно «сузился».

Следует отметить, что недавно Алла Пугачева возвращалась в Россию. Она приезжала на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, передает URA.RU.
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