Певица Виктория Дайнеко не осуждает Аллу Пугачеву за решение уехать из России

Победительница «Фабрики звезд 5» Виктория Дайнеко не осуждает свою бывшую наставницу в телепроекте Аллу Пугачеву за то, что она покинула Россию. Однако в беседе с Лаурой Джугелия она подчеркнула, что ей это было «неприятно».
«Я стараюсь не осуждать людей и принимать тот факт, что у каждого может быть свое решение, которого я могу и не разделять… Мне это было неприятно, как человеку, который живет в своей стране и любит свою страну», — отметила певица.
Дайнеко добавила, что после начала специальной военной операции на Украине она перестала поддерживать связь со многими людьми за их «неприятные» слова по поводу СВО, и ее круг общения значительно «сузился».
Следует отметить, что недавно Алла Пугачева возвращалась в Россию. Она приезжала на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным, передает URA.RU.