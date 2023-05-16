Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МВД РФ: читающим тексты о наркотических веществах рэперам может грозить уголовная ответственность в 2024 году

Общество
МВД РФ: читающим тексты о наркотических веществах рэперам может грозить уголовная ответственность в 2024 году

Рэперы, которые читают тексты о наркотических веществах, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Такой информацией поделился замглавы Министерства внутренних дел России Игорь Зубов.

Соответствующая инициатива может вступить в силу в 2024 году, указал он. Закон должен обязать использовать специальную маркировку в треках, если там говорится о психотропных веществах, добавил Зубов.

Изначально с рэперами будут проводиться беседы на уровне административной ответственности. Однако если ситуация не будет меняться — в силу будет вступать уже уголовное наказание, резюмировал замглавы ведомства.
рэперы мвд россии наркотики
Военкоры ФАН