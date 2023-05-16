Нетрезвая жительница Волгограда унизила и избила собственную дочь

В отношении жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело по причине неисполнения родительских обязанностей.
Ранее судимая 43-летняя волгоградка, регулярно употребляющая спиртные напитки, постоянно оскорбляла и унижала свою 16-летнюю дочь, а несколько дней назад жестоко избила ее, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».
Родственники девушки обратились в полицию, женщину задержали, и она созналась в избиении дочери, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с ним». Женщине грозит срок до 3 лет лишения свободы.
Сейчас 16-летняя девушка вместе со своей 7-летней сестрой находятся у бабушки. Решается вопрос о лишении нерадивой матери родительских прав.