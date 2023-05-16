Нетрезвая жительница Волгограда унизила и избила собственную дочь

Ранее судимая 43-летняя волгоградка, регулярно употребляющая спиртные напитки, постоянно оскорбляла и унижала свою 16-летнюю дочь, а несколько дней назад жестоко избила ее, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».