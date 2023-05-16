Вице-президент Союза туриндустрии Барзыкин оценил степень востребованности прямых рейсов в Грузию

Вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что Грузия пользуется популярностью у туристов в течение всего года. Он отметил, что россияне посещали эту страну даже в отсутствие прямого сообщения.
В беседе с «Радио 1» эксперт напомнил, что даже не имея возможности прямых авиаперелетов, путешественники добирались до Грузии через аэропорты Армении или через Ларс в Северной Осетии.
В настоящее время разрешено семь прямых авиарейсов в Грузию из московского аэропорта Внуково. Барзыкин считает, что в дальнейшем пассажиропоток будет только увеличиваться, как с той, так и с другой стороны.
В заключение эксперт отметил, что в России живет около миллиона представителей грузинской диаспоры, что, безусловно, окажет влияние на количество поездок и перелетов в Грузию и обратно.