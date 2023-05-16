Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил совет от Путина перед осенними выборами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил совета перед осенними выборами у президента России Владимира Путина. Глава России поддержал его.
Российский лидер отметил, что для получения поддержки избирателей следует выходить к гражданам и транслировать результаты работы. Также стоит открыто сообщать о незаконченных делах, разъяснять, когда они будут завершены. Путин считает, что у действующего губернатора все получится.
Ранее глава России провел совещание с Советом безопасности РФ. Президент предложил обсудить работу страны в международных организациях, сообщает RT.