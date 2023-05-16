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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил совет от Путина перед осенними выборами

Политика
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил совет от Путина перед осенними выборами

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил совета перед осенними выборами у президента России Владимира Путина. Глава России поддержал его.

Российский лидер отметил, что для получения поддержки избирателей следует выходить к гражданам и транслировать результаты работы. Также стоит открыто сообщать о незаконченных делах, разъяснять, когда они будут завершены. Путин считает, что у действующего губернатора все получится.

Ранее глава России провел совещание с Советом безопасности РФ. Президент предложил обсудить работу страны в международных организациях, сообщает RT.
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