Врач-гериатр Романчук дал пожилым людям рекомендации по улучшению состояния весной и летом

В беседе с сетевым изданием sovainfo.ru специалист дал несколько рекомендаций, как следует заботиться о своем самочувствии людям «серебряного возраста». Эксперт отметил, что при правильном отношении к своему организму можно сохранить бодрость и хорошее самочувствие до весьма преклонных лет.