Врач-гериатр Романчук дал пожилым людям рекомендации по улучшению состояния весной и летом

По словам руководителя Самарского областного гериатрического центра Петра Романчука, пожилым людям важно обратить внимание на несколько составляющих. В первую очередь, это физическая активность.
В беседе с сетевым изданием sovainfo.ru специалист дал несколько рекомендаций, как следует заботиться о своем самочувствии людям «серебряного возраста». Эксперт отметил, что при правильном отношении к своему организму можно сохранить бодрость и хорошее самочувствие до весьма преклонных лет.
Важно обратить внимание именно на дозирование физическую активности. При работе на участке нужно отдыхать каждые 15-30 минут и следить за артериальным давлением. Необходимо соблюдать рекомендации врачей по диетическому и лечебному питанию, режим сна и бодрствования.
Гериатр рекомендует посещать библиотеки и музеи, поскольку головной мозг нуждается в поступлении новой информации, обработка которой предотвратит его старение. Очень полезны прогулки в парках и по набережным.