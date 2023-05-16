Семилетний мальчик в Красноярске заразился трихинеллезом после угощения шашлыком

Трихинеллез – острое лихорадочное заболевание, вызываемое паразитами. Источником инфекции могут стать свиньи, дикие кабаны, крысы, лоси, тюлени, медведи, белухи и другие животные и даже птицы, передает сетевое издание «ЛЕНИНГРАД». Трихинеллезом можно заразиться при употреблении в пищу зараженного, недостаточно термически обработанного мышечного мяса.