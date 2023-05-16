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Семилетний мальчик в Красноярске заразился трихинеллезом после угощения шашлыком

Общество
Семилетний мальчик в Красноярске заразился трихинеллезом после угощения шашлыком

В Красноярском крае семилетний мальчик заразился трихинеллезом после похода с родителями на шашлык. Свинина для мясного блюда была приобретена на местном рынке, сообщает руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Трихинеллез – острое лихорадочное заболевание, вызываемое паразитами. Источником инфекции могут стать свиньи, дикие кабаны, крысы, лоси, тюлени, медведи, белухи и другие животные и даже птицы, передает сетевое издание «ЛЕНИНГРАД». Трихинеллезом можно заразиться при употреблении в пищу зараженного, недостаточно термически обработанного мышечного мяса.

Личность продавца зараженного мяса установить пока не удалось. Это — первый случай заражения трихинеллезом в крае за последние три года.

Любителям шашлыков следует быть осторожными при покупке мяса и выбирать надежные места для его покупки.
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