Прокуратура Оренбурга просит взыскать в доход государства полученные в качестве взятки деньги

Центральный районный суд рассмотрит гражданское дело по признанию некоторых заключенных сделок юридически ничтожными. Кроме того, прокуратура просит взыскать денежные средства, полученные в качестве взяток, в пользу государства.
Подробности рассказали сотрудники пресс-службы регионального надзорного ведомства. Как выяснили следователи и суд, доцент отделения филиала Российского госуниверситета нефти и газа им. И.М. Губкина получил от нескольких студентов взятки на общую сумму 427 тысяч рублей. За означенную сумму преподаватель должен был сам написать и обеспечить беспроблемную защиту выпускных квалификационных работ, сообщает сетевое издание ProOren.ru.
Прокуратура Оренбурга обратилась в суд с иском о признании заключенных между сторонами сделок ничтожными, так как они совершены с заведомо противоправными целями, а также противоречат основам правопорядка и нравственности. Сумму, фигурирующую в качестве взятки, глава городского надзорного ведомства просит удержать в пользу государства.