Прокуратура Оренбурга просит взыскать в доход государства полученные в качестве взятки деньги

Прокуратура Оренбурга обратилась в суд с иском о признании заключенных между сторонами сделок ничтожными, так как они совершены с заведомо противоправными целями, а также противоречат основам правопорядка и нравственности. Сумму, фигурирующую в качестве взятки, глава городского надзорного ведомства просит удержать в пользу государства.