Политолог Монин: Огромные зарплаты не способны изменить продажную суть украинских судей

Напомним, 16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. По его словам, в январе на него вышли представители спецслужб Украины, предложив выкупить жеребца по кличке Зазу.«Они знали про мою привязанность к скакуну, и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций», — сообщил Кадыров. Он рассказал, что ранее спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими». «Напомню, всем тогда показалось странным, что дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – добавил он. По словам главы региона, за его освобождение он отдал 18 тысяч долларов. «Именно в эту сумму его оценили чешские силовики. Учитывая реальную стоимость и прекрасную родословную коня, это — сущие копейки!» — радостно отметил Кадыров.