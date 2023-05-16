Политолог Монин: Огромные зарплаты не способны изменить продажную суть украинских судей

В украинском информполе активно обсуждают громкий скандал — Всеволод Князев, глава Верховного Суда Украины, задержан на взятке в 2,7 миллиона долларов. Как считает политический эксперт Даниил Монин, это наглядный пример того, что судебная система в стране «прогнила до дна».
По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, речь идет о взятке, которая передавалась от посредников со стороны украинского олигарха Константина Жеваго. Дело касается того, что 19 апреля 2023-го Верховный суд отменил постановление нижестоящей инстанции о признании недействительным договора о купле-продаже 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo, и передачу их четырем компаниям – бывшим акционерам предприятия.
Политический эксперт Даниил Монин считает, что это дело — прежде всего, об организованной преступной группировке «Судьи».
«Этот случай подчеркивает, что никакие огромные зарплаты, никакие огромные пенсии не способны изменить продажную суть украинской судебной системы. Сегодня она прогнила до дна, и доверие людей к ней равно нулю, — указал эксперт. — Я думаю, нужно менять в корне всю судебную систему Украины. Скорее всего, судьи должны стать избираемыми не своим же Советом судей, а обычными людьми — прямым голосованием, с возможностью отзыва с поста».
По его словам, если в ходе следствия выяснится, что к получению взяток причастны и другие судьи Верховного суда Украины, это должно стать стимулом к пересмотру всей системы работы высших судебных инстанций в стране.
«Дело Князева является весьма резонансным, поэтому стоит ожидать публикации дополнительных деталей. Важно, кто именно передавал взятку, есть ли доказательства преступного сговора, и признает ли вину сам фигурант. Что особо интересно — задокументирована ли вся коррупционная «цепочка», вплоть до заказчика и организатора передачи взятки. На публикацию всех этих деталей нужны специальные разрешения прокурора Украины», – отметил эксперт.
Кроме уголовного расследования, стоит изучить историю назначений на должности уличенных в коррупции высокопоставленных лиц на Украине, добавил он.
«Если фатальные ошибки допускают члены судебных комиссий, то нельзя больше приглашать таких «экспертов» в комиссии по отбору судебных органов, а также в любые другие кадровые конкурсы. К сожалению, никакой другой ответственности за столь важные решения на Украине не предусмотрено. В итоге за появление некомпетентных или коррумпированных кадров в системе госорганов, ответственности в этой стране не несет вообще никто», — признал Монин.
По его мнению, критерием успешной антикоррупционной деятельности должны быть завершенные расследования с переданными в суд обвинительными актами, а также обвинительные приговоры.
«Статистика расследований дел по коррупции топ-чиновников на Украине показывает, что большинство из этих дел «зависли» на стадии оглашения подозрений. В суд передаются в основном мелкие дела, или соглашения подсудимых со следствием, — подчеркивает эксперт. — У «дела Князева» есть шанс доказать возможность справедливого наказания. Ведь это расследование не будет нуждаться в изучении хозяйственной деятельности неких компаний с офшорными юрисдикциями, или допросов сотен свидетелей. Впрочем, учитывая обстановку с коррупцией на Украине, весьма сомнительно, что и это громкое дело в итоге доберется до суда».
Напомним, 16 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. По его словам, в январе на него вышли представители спецслужб Украины, предложив выкупить жеребца по кличке Зазу.«Они знали про мою привязанность к скакуну, и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с него санкций», — сообщил Кадыров. Он рассказал, что ранее спецслужбы Украины инсценировали кражу жеребца из конюшни «в сговоре с чешскими полицейскими». «Напомню, всем тогда показалось странным, что дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может», – добавил он. По словам главы региона, за его освобождение он отдал 18 тысяч долларов. «Именно в эту сумму его оценили чешские силовики. Учитывая реальную стоимость и прекрасную родословную коня, это — сущие копейки!» — радостно отметил Кадыров.