Высшая контрольная палата Польши организовала проверку в минобороны страны по делу о найденной в лесу ракете

Кроме минобороны, проверка коснется и других учреждений Польши. Напомним, что 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Позже местные СМИ пояснили, что инцидент случился еще в декабре 2022 года. По данным радиостанции RMF FM, в 15 километрах от Быдогоща была найдена ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень, указали журналисты.