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Высшая контрольная палата Польши организовала проверку в минобороны страны по делу о найденной в лесу ракете

Политика
Высшая контрольная палата Польши организовала проверку в минобороны страны по делу о найденной в лесу ракете

Сотрудники Высшей контрольной палаты Польши организовали проверку в министерстве национальной обороны страны по делу о найденной в лесу под Быдгощем ракете. Об этом сообщил председатель ведомства Мариан Банась в эфире телеканала Polsat.

Кроме минобороны, проверка коснется и других учреждений Польши. Напомним, что 27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Позже местные СМИ пояснили, что инцидент случился еще в декабре 2022 года. По данным радиостанции RMF FM, в 15 километрах от Быдогоща была найдена ракета «воздух-земля» с надписями на русском языке — возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень, указали журналисты.

Ранее сообщалось, что Польша может начать добиваться репараций от России после Германии. О намерении Варшавы предъявить Москве указанные требования заявил глава международного бюро канцелярии премьер-министра европейской страны Марчин Пшидач.
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