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Верховный суд Украины поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого в коррупции председателя Князева

Происшествия
Верховный суд Украины поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого в коррупции председателя Князева

Представители Верховного суда Украины намерены проголосовать за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По информации СМИ, судьи уже собрали подписи относительно выражения недоверия. Вскоре должно состояться голосование.

В данный момент судьи образовали оргкомитет, подготавливающий проект решения по Князеву. Позже за него проголосует пленум. Если недоверие к председателю будет массовым, он потеряет свою должность.

Незадолго до этого стало известно о задержании председателя Верховного суда Украины. Национальное антикоррупционное бюро арестовало мужчину за взятку почти в три миллиона долларов. В Telegram-канале Верховного суда говорилось о том, что судьи сотрудничают со следствием.

Ранее сообщалось о том, что украинские власти завели более 1200 дел по статье «государственная измена» с февраля 2022 года. Об этом говорило Государственное бюро расследований Украины.
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