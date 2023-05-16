Верховный суд Украины поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого в коррупции председателя Князева

Незадолго до этого стало известно о задержании председателя Верховного суда Украины. Национальное антикоррупционное бюро арестовало мужчину за взятку почти в три миллиона долларов. В Telegram-канале Верховного суда говорилось о том, что судьи сотрудничают со следствием.