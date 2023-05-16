Верховный суд Украины поддержал досрочное прекращение полномочий подозреваемого в коррупции председателя Князева

Представители Верховного суда Украины намерены проголосовать за снятие с должности председателя суда Всеволода Князева, подозреваемого в коррупции. Об этом пишет издание «Украинская правда».
По информации СМИ, судьи уже собрали подписи относительно выражения недоверия. Вскоре должно состояться голосование.
В данный момент судьи образовали оргкомитет, подготавливающий проект решения по Князеву. Позже за него проголосует пленум. Если недоверие к председателю будет массовым, он потеряет свою должность.
Незадолго до этого стало известно о задержании председателя Верховного суда Украины. Национальное антикоррупционное бюро арестовало мужчину за взятку почти в три миллиона долларов. В Telegram-канале Верховного суда говорилось о том, что судьи сотрудничают со следствием.
Ранее сообщалось о том, что украинские власти завели более 1200 дел по статье «государственная измена» с февраля 2022 года. Об этом говорило Государственное бюро расследований Украины.