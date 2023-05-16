Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами обнаружили возле заправки в Рыльске Курской области

Происшествия
Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами обнаружили возле заправки в Рыльске Курской области

Самодельное взрывное устройство (СВУ) с начинкой из поражающих элементов в виде звездочек нашли у заправки в Рыльске Курской области. СВУ располагалось в 20 метрах от АЗС Energy Oil.

По информации Telegram-канала SHOT, устройство было собрано из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров и начинено поражающими элементами в виде звездочек. Специалисты вывезли СВУ на полигон для уничтожения.

Ранее жительница Крыма получила повреждения кожного покрова ноги в результате взрыва неизвестного устройства, расположенного в распределительном щите в Алуште. По предварительной информации, это была граната.
сву курская область рыльск заправка взрывное устройство
Военкоры ФАН