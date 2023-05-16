В Москве пропавшая после свидания с молодым человеком из «Тиндера» девушка вышла на связь

Жительница Москвы рассказала, что у нее украли телефон и рассказать близким об инциденте ей не удавалось, сообщает «РЕН.ТВ».
Ранее пропавшая девушка нашлась. По предварительным данным, жительница столицы исчезла после встречи с незнакомцем с сайта знакомств. Однако она опровергла данные сообщения и назвала теории «уткой и черным пиаром».
Пропавшая поделилась, что ее мобильный телефон украли и выйти в интернет, чтобы связаться с близкими, она не могла, потому что забыла логины и пароли от социальных сетей. Остальные подробности инцидента девушка не сообщила.
Ранее ФАН рассказал подробности жизни исчезнувшей 32-летней девушки. Она приехала в столицу, после того как в родном городе ее объявили банкротом.