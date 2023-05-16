Жизнь и подвиг Блокадной музы: Ольга Федоровна Берггольц

16 мая 1910 года в столичном тогда Санкт-Петербурге родилась Ольга Берггольц. Поэтесса, прозаик и драматург, литератор и военный корреспондент вписала свое имя в историю как Блокадная муза. Ее пронзительные стихи вдохновляли ленинградцев на ежедневный подвиг.
Свой творческий путь она начала в 1925 году в литературном объединении рабочей молодежи «Смена». Там же встретила и свою любовь — поэта Бориса Корнилова. В 1928 году они поженились.
Берггольц и Корнилов набирались мастерства на Высших курсах при Институте истории искусств. В том же году начинающая поэтесса поступила на филологический факультет Ленинградского университета.
Второй ее брак был заключен в 1930 году с однокурсником Николаем Молчановым и продлился до его смерти от голода в 1942 году. Первого мужа расстреляли, каток репрессий прошелся и по самой поэтессе в роковом 1937 году.
В 1939 году обвинения с нее были сняты. Однако ее постигла и еще одна утрата — в тюрьме она родила мертвого ребенка.
В 1933-1935 годах выходят очерки «Годы штурма», сборник рассказов «Ночь в Новом мире», первая «взрослая поэтическая книга» — сборник «Стихотворения». Так начинается широкая поэтическая известность Берггольц.
Во время войны и блокады Берггольц создала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» (1942), «Ленинградскую поэму» (1942).
В 1943 году работала над сценарием фильма о бытовых отрядах блокадного города, в итоге переработанный в пьесу «Они жили в Ленинграде».
Берггольц среди прочих работала над радиофильмом «900 дней», в котором использовались фрагменты звукозаписей (в том числе метроном, отрывки из симфонии № 7 «Ленинградской» Дмитрия Шостаковича, объявления о тревоге, голоса людей), объединенные в одну запись. Премьера состоялась 27 января 1945 года.
Указом Верховного Совета СССР и Ленинградским отделением Союза писателей СССР Ольга Берггольц была удостоена медали «За оборону Ленинграда» — за мужество и доблесть.
После войны на гранитной стеле Пискаревского мемориального кладбища были высечены слова Ольги Берггольц:
«Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя, Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням:
Никто не забыт и ничто не забыто.»
Имя Ольги Берггольц получила улица в Невском районе и сквер во дворе дома № 20 по набережной Черной речки в Приморском районе Санкт-Петербурга. Именем Ольги Берггольц названа и улица в центре Углича.