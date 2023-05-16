Российский велогонщик Власов не закончил десятый этап и снялся с веломногодневки «Джиро д'Италия»

Причины такого решения 27-летнего спортсмена из РФ не сообщаются. Россиянин не доехал до финиша на десятом этапе. В текстовой трансляции на сайте велогонки обратили внимание, что он находился в плохой физической форме. Власов был седьмым в генеральной классификации веломногодневки.