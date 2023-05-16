Российский велогонщик Власов не закончил десятый этап и снялся с веломногодневки «Джиро д'Италия»

Россиянин Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом, снялся с многодневной шоссейной велогонки «Джиро д'Италия», написали в соцсетях команды Bora-Hansgrohe.
Причины такого решения 27-летнего спортсмена из РФ не сообщаются. Россиянин не доехал до финиша на десятом этапе. В текстовой трансляции на сайте велогонки обратили внимание, что он находился в плохой физической форме. Власов был седьмым в генеральной классификации веломногодневки.
В понедельник, 15 мая, лидер в генеральной классификации «Джиро д'Италия» бельгиец Ремко Эвенепул тоже прервал свое участие в гонке из-за положительного результата теста на COVID-19. При этом тесты остальных членов его команды были отрицательными.
Ранее первая ракета мира серб Новак Джокович тоже снялся, но уже с теннисного турнира АТР серии «Мастерс» 1000 в Мадриде, вероятно, тоже в связи с легким недомоганием, пишет RT.