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Первый житель Нижнего Новгорода получил вознаграждение за информацию о нетрезвом водителе

Первый житель Нижнего Новгорода получил вознаграждение за информацию о нетрезвом водителе

В Нижнем Новгороде зафиксирован первый случай, когда гражданин получил денежное вознаграждение в размере 2 тысячи рублей за достоверные сведения о пьяном водителе на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Молодой человек рассказал, что ехал из областного центра в Кстово, когда заметил на дороге автомобиль, водитель которого вел себя очень странно: машина меняла скорость и виляла из стороны в сторону. Бдительный нижегородец сразу же сообщил об этом по каналу 112, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний». Сотрудники ГИБДД остановили подозрительную машину. Ее водитель был на самом деле пьян, причем изрядно.

Как объяснил молодой человек, он совершил свой поступок вполне осознанно, и дело тут совсем не в деньгах. Он считает, что выполнил свой гражданский долг, потому что речь идет о безопасности и жизни людей.
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