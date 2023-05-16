Первый житель Нижнего Новгорода получил вознаграждение за информацию о нетрезвом водителе

Молодой человек рассказал, что ехал из областного центра в Кстово, когда заметил на дороге автомобиль, водитель которого вел себя очень странно: машина меняла скорость и виляла из стороны в сторону. Бдительный нижегородец сразу же сообщил об этом по каналу 112, сообщает городской интерактивный портал «Открытый Нижний». Сотрудники ГИБДД остановили подозрительную машину. Ее водитель был на самом деле пьян, причем изрядно.