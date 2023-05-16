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Колумбийца приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима за фейки о российской армии

Происшествия
Колумбийца приговорили к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима за фейки о российской армии

Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии строгого режима колумбийца Хиральдо Сарая Альберто Энрике, признав его виновным в распространении фейковой информации о ВС РФ.

Соответствующая информация была обнародована во вторник, 16 мая. Также по решению ведомства осужденный лишен на три года права заниматься администрированием интернет-ресурсов.

«Суд признал виновным Хиральдо Сарая <...> и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в суде.

Следствие также установило, что гражданин Колумбии связан с американской компанией Digital Humanity, чья деятельность осуществлялась по заказу Агентства Соединенных Штатов по международному развитию.
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