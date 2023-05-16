Дерматовенеролог Дарья Смирнова назвала светочувствительность и сухость во рту признаками гонореи

Вирусы, вызывающие гонорею, могут поражать не только половые органы человека, но и слизистые оболочки, например, глаза и рта. Об этом сообщила дерматовенеролог Дарья Смирнова.
По словам специалиста, занести инфекцию в глаз можно, если втереть пальцем выделения, содержащие бактерии. В этом случае развитие гонореи может проявляться в виде повышенной светочувствительности и гнойных выделений, как при конъюнктивите. Кроме того, гонококки могут попасть в организм через рот и горло.
«Пациент может заметить появление белых пятен во рту, повышение чувствительности, сухость во рту, которая нередко сопровождается осиплостью голоса», — рассказала Смирнова «Газете.Ru».
Эксперт подчеркнула необходимость своевременно обратиться к врачу при подозрении на гонорею. Если запустить лечение, болезнь может привести к серьезным и необратимым последствиям вплоть до бесплодия, как женского, так и мужского.
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