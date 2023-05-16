Дерматовенеролог Дарья Смирнова назвала светочувствительность и сухость во рту признаками гонореи

По словам специалиста, занести инфекцию в глаз можно, если втереть пальцем выделения, содержащие бактерии. В этом случае развитие гонореи может проявляться в виде повышенной светочувствительности и гнойных выделений, как при конъюнктивите. Кроме того, гонококки могут попасть в организм через рот и горло.