Певица Виктория Дайнеко раскритиковала члена жюри шоу «Маска» Алексея Воробьева за его двуличие

Певица Виктория Дайнеко рассказала в беседе с Лаурой Джугелия о последней встрече с экс-возлюбленным Алексеем Воробьевым на съемках четвертого сезона музыкального проекта «Маска» и его переменчивой позиции.
«Я не понимаю людей, которые на всю страну заявляют одну свою позицию, а к следующей передаче ее резко меняют... Сегодня одно, а завтра другое. В общем, ненадежные люди в шоу-бизнесе», — отметила певица.
Следует отметить, что Воробьев был одним из членов жюри популярного телешоу. Именно он в начале сезона узнал под маской Феникса свою бывшую девушку. Поначалу он заявил, что «хочет как можно дольше слышать» голос Дайнеки в программе. Однако уже в следующем выпуске проголосовал за то, чтобы именно Феникс раскрыл свое лицо.
Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», зрители давно отгадали, кто скрывался за образом птицы, и не получили неожиданного эффекта.