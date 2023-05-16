Певица Виктория Дайнеко раскритиковала члена жюри шоу «Маска» Алексея Воробьева за его двуличие

Следует отметить, что Воробьев был одним из членов жюри популярного телешоу. Именно он в начале сезона узнал под маской Феникса свою бывшую девушку. Поначалу он заявил, что «хочет как можно дольше слышать» голос Дайнеки в программе. Однако уже в следующем выпуске проголосовал за то, чтобы именно Феникс раскрыл свое лицо.