Россия и Египет обсудили проблемы в Ливии, Судане и Сирии

Москва, 16 мая. Накануне в Каире состоялась встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России и Египта. Как сообщает МИД РФ, Сергей Вершинин и Ихаб Бадави провели расширенные консультации.
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.
«B числе общих тем, связанных с функционированием международных структур системы Организации Объединенных Наций, особое внимание было уделено задачам становления многополярного мира, четкого следования Уставу ООН, реформирования Совета Безопасности, миротворческим операциям, разоружению, правам человека», — сообщается на сайте ведомства.
Собеседники уделили особое внимание региональной проблематике. Они обстоятельно обсудили находящихся на повестке дня СБ ООН ситуации и перспективы продвижения процесса урегулирования в Ливии, Судане, Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта.
Вершинин и Бадави акцентировали необходимость установления мира и поддержания стабильности «на земле». Также дипломаты подчеркнули важность оказания комплексной гуманитарной помощи гражданскому населению.
Консультации подтвердили близость подходов Москвы и Каира к вышеописанным международным и региональным вопросам, a также указали на приверженность государств дальнейшему развитию двустороннего конструктивного сотрудничества и взаимодействия с упором на Устав ООН.
Ранее стало известно, что Египет намерен перейти на расчеты в национальных валютах с Россией, Китаем и Индией для снижения зависимости от доллара. Об этом сообщил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.