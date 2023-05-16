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Россия и Египет обсудили проблемы в Ливии, Судане и Сирии

Весь мир
Россия и Египет обсудили проблемы в Ливии, Судане и Сирии

Москва, 16 мая. Накануне в Каире состоялась встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России и Египта. Как сообщает МИД РФ, Сергей Вершинин и Ихаб Бадави провели расширенные консультации.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

«B числе общих тем, связанных с функционированием международных структур системы Организации Объединенных Наций, особое внимание было уделено задачам становления многополярного мира, четкого следования Уставу ООН, реформирования Совета Безопасности, миротворческим операциям, разоружению, правам человека», сообщается на сайте ведомства.

Собеседники уделили особое внимание региональной проблематике. Они обстоятельно обсудили находящихся на повестке дня СБ ООН ситуации и перспективы продвижения процесса урегулирования в Ливии, Судане, Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта.

Вершинин и Бадави акцентировали необходимость установления мира и поддержания стабильности «на земле». Также дипломаты подчеркнули важность оказания комплексной гуманитарной помощи гражданскому населению.

Консультации подтвердили близость подходов Москвы и Каира к вышеописанным международным и региональным вопросам, a также указали на приверженность государств дальнейшему развитию двустороннего конструктивного сотрудничества и взаимодействия с упором на Устав ООН.

Ранее стало известно, что Египет намерен перейти на расчеты в национальных валютах с Россией, Китаем и Индией для снижения зависимости от доллара. Об этом сообщил министр снабжения АРЕ Али аль-Мосельхи.
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