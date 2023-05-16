Глава ГУР Украины Буданов заявил о причастности разведки Киева к терактам в отношении российских медийных лиц

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время общения с блогером Сергеем Ивановым признался в том, что Киев причастен к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.
Отвечая на вопрос о том, могут ли разведчики добраться до журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, глава ГУР открыто заявил, что его ведомство «достало уже многих, в том числе публичных и медийных личностей». Говоря о том, входит ли в список целей украинской стороны писатель Захар Прилепин, Буданов заявил, что не может подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Ранее Московский суд заочно арестовал Буданова за терроризм. Глава ГУР был объявлен в международный розыск.