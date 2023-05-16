Минэнерго Украины: собственных запасов нефти стране хватит максимум на 30 дней

Собственных запасов нефти и нефтепродуктов Украине хватит на срок от 10 до 30 дней при остановке поставок энергоносителей. Об этом заявил замглавы Минэнерго страны Николай Колесник.
По словам главы ведомства, Украине необходимо создать минимальные запасы нефтепродуктов на случай непредвиденных ситуаций. Объем таких запасов должен равняться двум месяцам внутреннего потребления или трем месяцам чистого импорта.
Ранее члены республиканской партии США призвали провести проверку администрации президента Джо Байдена и его самого на использование запасов нефти, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Глава комитета по энергетике сената Джон Баррассо выразил желание разобраться в вопросе высвобождения американским лидером 180 миллионов баррелей нефти из резерва.