Минэнерго Украины: собственных запасов нефти стране хватит максимум на 30 дней

Ранее члены республиканской партии США призвали провести проверку администрации президента Джо Байдена и его самого на использование запасов нефти, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Глава комитета по энергетике сената Джон Баррассо выразил желание разобраться в вопросе высвобождения американским лидером 180 миллионов баррелей нефти из резерва.