Американский аналитик Ламир считает ошибкой предоставление Вашингтоном Украине ракет Patriot

При этом США не могут попросту отправить на Украину побольше ракет-перехватчиков. Они не только дороги, но и дефицитны. Эксперт считает, что поставки Patriot сигнализируют только о лицемерном американском обязательстве поддержки Украины, которое лишь затягивает конфликт.