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Американский аналитик Ламир считает ошибкой предоставление Вашингтоном Украине ракет Patriot

Политика
Американский аналитик Ламир считает ошибкой предоставление Вашингтоном Украине ракет Patriot

Вашингтон допустил серьезную ошибку, предоставив Украине ракеты системы Patriot. Они, скорее всего, не принесут заметной пользы, а как тактические средства и вовсе не способны достичь стратегических целей в продолжительном конфликте.

Такое мнение высказал американский военный эксперт Джефф Ламир в интервью журналу The National Interest. Эксклюзивный перевод основных положений публикации предоставило сетевое издание discover24.ru.

Аналитик отметил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot теоретически могут перехватывать дроны нескольких классов, но на деле это становиться сложным вопросом как в военно-тактическом, так и в экономическом аспектах. Как показала практика, атакующие дроны могут перестраивать схему полета, используя складки местности, чтобы оставаться незамеченными радарами Patriot.

При этом США не могут попросту отправить на Украину побольше ракет-перехватчиков. Они не только дороги, но и дефицитны. Эксперт считает, что поставки Patriot сигнализируют только о лицемерном американском обязательстве поддержки Украины, которое лишь затягивает конфликт.
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