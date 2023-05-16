Американский аналитик Ламир считает ошибкой предоставление Вашингтоном Украине ракет Patriot

Вашингтон допустил серьезную ошибку, предоставив Украине ракеты системы Patriot. Они, скорее всего, не принесут заметной пользы, а как тактические средства и вовсе не способны достичь стратегических целей в продолжительном конфликте.
Такое мнение высказал американский военный эксперт Джефф Ламир в интервью журналу The National Interest. Эксклюзивный перевод основных положений публикации предоставило сетевое издание discover24.ru.
Аналитик отметил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot теоретически могут перехватывать дроны нескольких классов, но на деле это становиться сложным вопросом как в военно-тактическом, так и в экономическом аспектах. Как показала практика, атакующие дроны могут перестраивать схему полета, используя складки местности, чтобы оставаться незамеченными радарами Patriot.
При этом США не могут попросту отправить на Украину побольше ракет-перехватчиков. Они не только дороги, но и дефицитны. Эксперт считает, что поставки Patriot сигнализируют только о лицемерном американском обязательстве поддержки Украины, которое лишь затягивает конфликт.