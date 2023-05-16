Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт отменили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с российскими актерами Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт в главных ролях. Об этом заявил заместитель директора по экономике и ресурсному обеспечению Дворца молодежи Владимир Капалин.
Он указал, что билеты принимаются к возврату. Постановку должны были показать екатеринбуржцам 18 мая. Мероприятие было отменено по техническим причинам. Та же участь постигла спектакль в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте E1.RU.
Ранее российский актер Данила Козловский объявил об отпуске до конца 2023 года. Артист отметил, что все его выступления отменены, передает «Вечерняя Москва».