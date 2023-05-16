Bloomberg: МЭА обвинило Россию в несоблюдении добровольного сокращения добычи нефти

По информации американской компании, представители МАЭ заявили, что на внутреннем рынке российская нефтедобыча составила 9,6 миллионов баррелей в сутки в апреле. При этом ранее в РФ говорили о добровольном сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.