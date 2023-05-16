Bloomberg: МЭА обвинило Россию в несоблюдении добровольного сокращения добычи нефти

Российская Федерация по итогам апреля сократила суточную добычу нефти на 200 тысяч баррелей вместо обещанных 500 тысяч. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
По информации американской компании, представители МАЭ заявили, что на внутреннем рынке российская нефтедобыча составила 9,6 миллионов баррелей в сутки в апреле. При этом ранее в РФ говорили о добровольном сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.
Аналитики отметили, что, несмотря на снижение нефтедобычи в России на 200 тысяч баррелей, доходы страны от продажи нефти в апреле выросли на 1,7 миллиардов долларов.
Ранее стало известно о том, что Ирак выставит на международные торги 13 месторождений нефти и газа. Восемь объектов уже разработаны, на остальных нужно провести разведку.