Экс-главу Роснано Анатолия Чубайса с супругой заметили в МВД Израиля

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова были замечены в Министерстве внутренних дел Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Сейчас».
Год назад Чубайс с женой бежал из России. Позже появилась информация, что он проходил лечение в одной из европейских клиник из-за проблем с руками и ногами. Медики обнаружили у Чубайса аутоимунное заболевание — синдром Гийена-Барре.
Ранее экс-глава Роснано уже появлялся на публике в Израиле. Так, Анатолия Чубайса вместе с Авдотьей Смирновой видели на обеде в одном из заведений в аэропорту имени Бен-Гуриона.