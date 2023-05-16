Исполнители бардовской песни Шаов и Завалин выступят на сцене фестиваля «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Фестиваль «Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 23 июня. На его сцене выступят такие популярные исполнители бардовской песни как Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ», написали на официальном сайте мероприятия.
Бард Константин Завалин известен слушателям радио «Шансон» своими хитами «Мама, я хочу Пикачу» и «Херсонес Таврический». Шаов работает в стиле городского фольклора, а группа «Прожект БАМ» отлично исполняет латиноамериканскую музыку и цыганский джаз. Василий Уриевский на сцене любит менять жанры, музыкальные инструменты и голоса.
В Московской области проходит другое культурное мероприятие — фестиваль «Город танцует в парках», который за три дня посетили 25 тысяч человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».