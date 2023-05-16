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Мишустин поручил главе Роспотребнадзора проконтролировать ситуацию с защитой от инфекций в новых субъектах страны

Общество
Мишустин поручил главе Роспотребнадзора проконтролировать ситуацию с защитой от инфекций в новых субъектах страны

Необходимо держать на контроле ситуацию с защитой от инфекций в новых регионах России. О важности соответствующей инициативы заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

С таким поручение глава правительства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Ситуацию в новых субъектах страны следует держать под особым контролем, подчеркнул он.

«На сегодняшний день целый ряд задач стоит перед Роспотребнадзором, поскольку и защиту от инфекций, и все функции Роспотребнадзора необходимо осуществлять там», — указал Мишустин.

Прежде премьер-министр отмечал, что экономическая система России, несмотря на ограничительные меры Запада, стремительно восстанавливается. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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