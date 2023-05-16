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Упавший с электросамоката житель Москвы сломал все кости черепа

Происшествия
Упавший с электросамоката житель Москвы сломал все кости черепа

Мужчина проломил череп и попал в больницу после падения с электросамоката на большой скорости в Москве. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел накануне, 15 мая. Москвич разогнался на электросамокате, но не справился с управлением и упал, травмировав голову.

Мужчина был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Боткина. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также переломы черепа, челюсти и носа.

Схожий случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Девушка упала с электросамоката рядом со станцией метро «Комендантский проспект», после чего ее госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом в основании черепа.
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