Упавший с электросамоката житель Москвы сломал все кости черепа

Мужчина проломил череп и попал в больницу после падения с электросамоката на большой скорости в Москве. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел накануне, 15 мая. Москвич разогнался на электросамокате, но не справился с управлением и упал, травмировав голову.
Мужчина был доставлен в Городскую клиническую больницу имени Боткина. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, а также переломы черепа, челюсти и носа.
Схожий случай недавно произошел в Санкт-Петербурге. Девушка упала с электросамоката рядом со станцией метро «Комендантский проспект», после чего ее госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом в основании черепа.