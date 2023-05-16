Политолог Корнилов: коррупцию в высших эшелонах власти Украины давно возглавили американцы

По данным украинских СМИ, накануне сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. Его поймали при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Как считает политолог Владимир Корнилов, это всего лишь следствие передела влияния в коррупционных схемах украинской элиты.
«НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. Была вскрыта схема получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда», — заявили в НАБУ.
По данным источников в силовых органах, взятка была получена Князевым от миллиардера Константина Жеваго, состояние которого Forbes оценивает в 1,3 миллиарда долларов. После ареста Князева у 18-ти судей Верховного суда проходят обыски. Князев возглавлял Верховный суд Украины с 1 декабря 2021 года.
Напомним, Киев требует от Франции экстрадиции Константина Жеваго по делу о растрате 113 миллионов долларов в банке «Финансы и кредит». Жеваго был основным бенефициаром банка, который входил в десятку крупнейших на Украине, но обанкротился в 2015 году. Генпрокуратура Украины еще в 2019-м объявила бизнесмена в международный розыск. Сейчас его основной актив на Украине — горнорудная компания Ferrexpo (Полтавский ГОК).
Как сообщил ФАН политический эксперт Владимир Корнилов, задержание Всеволода Князева наглядно иллюстрирует масштаб коррупции на Украине, всячески поощряемой американскими кураторами.
«Задержание главы Верховного суда Украины Всеволода Князева вовсе не означает, что коррупция в этой стране достигла какого-то нового пика. Украинская коррупция с этого пика давно уже не слезала, она присутствует даже на самом высшем уровне власти. Другое дело, что, когда идет передел каких-то сфер влияния (в том числе, внутри самих коррупционных цепочек), то тогда эта коррупция начинает пожирать всех тех, кто пытается стоять на ее пути», — отметил аналитик.
Корнилов напомнил — когда в 2021-м силовые структуры Украины по указанию президента Зеленского возбуждали уголовные дела против главы Конституционного суда Александра Тупицкого, то и тогда дело было больше в деньгах, чем в какой-то политике.
«Сейчас мы видим, что «кормовая база» у высших украинских коррупционеров очень большая — благодаря миллиардной западной помощи. Но, как говорится, «аппетит приходит во время еды», и наворованных миллионов им все равно не хватает. Власти и ее внешним кураторам по-прежнему равно нужно ставить нужных людей на ключевые должности, а для этого надо сажать в тюрьму тех, кто уже занимает эти должности и мешает «схемам». Сейчас, по крайней мере, власти стремятся снимать со своих постов судей под угрозой посадки в тюрьму», — указал Корнилов.
НАБУ и САП — это структуры, созданные после Майдана американцами и находящиеся под их чутким контролем, указал аналитик.
«Они всегда заводили дела на тех украинских чиновников, которые были неугодны западным «партнерам». Нужно помнить — коррупцией на Украине занимаются все: президент Зеленский, премьер Шмыгаль, ключевые министры правительства, высшие военные чины и т. д. Тот же министр обороны Резников не стесняется воровать на поставках питания в ВСУ. Все это понимают и все это признают, но американцы запретили снимать Резникова с должности — и он продолжает выполнять свои обязанности. Устали они от его коррупции? Или, наоборот, сказали: «Ты воруй, ничего страшного, только подчиняйся нашим указаниям»? Думаю, скорее второе», — отметил он.
Не секрет, что именно США давно уже возглавляют и поощряют украинскую коррупцию, здесь не стоит питать никаких иллюзий, продолжил эксперт.
«Если у кого-то остаются сомнения в этом плане, то ему стоит погуглить по имени «Хантер Байден». И сразу же станет понятно, что коррупцию в этой стране давно возглавили высшие чиновники Белого дома, во главе с самим президентом США. Поэтому те же НАБУ и САП — это всего лишь инструменты в клановой борьбе за коррупционные сферы влияния и коррупционные потоки на Украине, не более того», — заключил Корнилов.
Напомним, по данным украинских СМИ, социально-экономическое состояние украинцев продолжает ухудшаться, а статистика рисуется властями вручную, чтобы создать иллюзию стабильности экономики. Тем временем огромная «дыра» в госбюджете дает о себе знать — как заявила накануне министр соцполитики Оксана Жолнович, вскоре власти могут отменить для переселенцев денежную помощь. С начала действия военного положения беженцы получают поддержку от государства — по 2 тысячи гривен на взрослого и по 3 тысячи гривен на ребенка. Сегодня в Кабмине Украины уже говорят, что денег в бюджете на поддержку ВПЛ практически не осталось.
«Денег, которые мы заложили в бюджет на эти цели, не хватит до конца года», — заявила министр соцполитики Оксана Жолнович.