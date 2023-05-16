Политолог Корнилов: коррупцию в высших эшелонах власти Украины давно возглавили американцы

Напомним, по данным украинских СМИ, социально-экономическое состояние украинцев продолжает ухудшаться, а статистика рисуется властями вручную, чтобы создать иллюзию стабильности экономики. Тем временем огромная «дыра» в госбюджете дает о себе знать — как заявила накануне министр соцполитики Оксана Жолнович, вскоре власти могут отменить для переселенцев денежную помощь. С начала действия военного положения беженцы получают поддержку от государства — по 2 тысячи гривен на взрослого и по 3 тысячи гривен на ребенка. Сегодня в Кабмине Украины уже говорят, что денег в бюджете на поддержку ВПЛ практически не осталось.