В Нью-Йорке выставили на аукцион разбитую на сцене гитару Курта Кобейна

Разбитая на сцене черно-белая гитара Курта Кобейна Fender Stratocaster выставлена на аукцион в Нью-Йорке. На торгах представлены и другие легендарные предметы, среди них: шляпа Майкла Джексона, куртка Элтона Джона, трофеи MTV Awards, одежда Джанет Джексон и многое другое.
«Каждый предмет является воспоминанием и рассказывает историю поп-культуры. Люди также рассматривают это как инвестицию: если у вас есть что-то культовое от Nirvana, Майкла Джексона, Дэвида Боуи, Джанет Джексон, то есть большая вероятность, что эти предметы продолжат расти в цене», — рассказал исполнительный директор аукциона Мартин Ноланд.
Помимо того, что гитара принадлежала лидеру рок-группы Nirvana, она еще и подписана всеми участниками группы, что делает ее по-настоящему уникальной.
«Черно-белая гитара, выставленная на аукционе, подписана всеми участниками группы Nirvana. Она была сделана в Японии. Когда Курт Кобейн был зол, то он всегда демонстрировал свой гнев как часть шоу и ломал гитары на сцене», — заявил Ноланд.