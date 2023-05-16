В Нью-Йорке выставили на аукцион разбитую на сцене гитару Курта Кобейна

Разбитая на сцене черно-белая гитара Курта Кобейна Fender Stratocaster выставлена на аукцион в Нью-Йорке. На торгах представлены и другие легендарные предметы, среди них: шляпа Майкла Джексона, куртка Элтона Джона, трофеи MTV Awards, одежда Джанет Джексон и многое другое.