Китайские дипломаты призвали иностранные посольства убрать плакаты в поддержку Украины

Китайские власти выступили против того, чтобы иностранные дипмиссии вывешивали на своих зданиях плакаты со словами в поддержку Украины. Об этом пишет японское агентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники.
По информации издания, на некоторых зданиях зарубежных посольств в Пекине можно увидеть плакаты с надписями вроде «Stand with Ukraine» («С Украиной вместе») на английском и на китайском языках. Особенно подобные лозунги любят демонстрировать послы из Канады, Германии и Польши.
В связи с этим еще 10 мая МИД КНР разослал всем посольствам и международным организациям уведомление с призывом не использовать свои здания для «политической пропаганды». Также китайские послы попросили избегать провоцирования конфликтов между государствами.
Однако западные дипломаты негативно отреагировали на уведомление МИД. Ни одна из дипмиссий, на стенах которых висели проукраинские плакаты, не сняла их.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь жестко отреагировал на слова министра финансов США Джанет Йеллен, назвавшей «безграничное партнерство и поддержку» в отношениях России и Китая «тревожным признаком». Китайский представитель сказал, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пекина.